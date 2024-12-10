Avrupa devleri Galatasaray'ın başına bela oldu: "Tam 10 kulüp Osimhen'in peşinde!"

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa devleriyle anılan Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık olarak transfer olması dünya basınına damga vurmuştu.

Nijeryalı oyuncunun Türkiye'de gösterdiği başarılı performans İngiltere başta olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın Osimhen'i tekrar gündemine almasını sağladı. İngiliz basınında da 25 yaşındaki futbolcu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

10 KULÜP PEŞİNDE

Manchester Evening News'in haberine göre tam 10 kulüp Victor Osimhen'in ocak ayındaki transferi için Napoli ile iletişime geçti.

4 Eylül 2024 tarihinde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan golcü oyuncunun sözleşmesinde ocak ayında çıkış maddesi bulunuyor.

Haberin Devamı

MANCHESTER UNITED ÖNE ÇIKIYOR

Yıldız futbolcunun transferi konusunda en iddialı olan kulüp ise Manchester United. Premier Lig'in ilk 15 haftasının sonunda sadece 19 gol atabilen Kırmızı Şeytanlar, gol yollarındaki sorunu Osimhen ile çözmek istiyor.

Teknik direktör Ruben Amorim'in de bu transfere onay verdiği belirtilirken İngiliz ekibinin Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.

Manchester United'ın Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 62 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

OSIMHEN'IN ALTERNATİFİ VLAHOVIC

Manchester United'ın Nijeryalı oyuncuya alternatif olarak belirlediği isim ise Juventus forması giyen Dusan Vlahovic. İngiliz devinin Osimhen transferinin gerçekleşmemesi halinde sezon sonunda Juventus ile olan sözleşmesinin son senesine girecek olan Sırp oyuncu için cazip bir bonservis teklifi yapacağı iddia edildi.

PREMIER LİG'DE 13. SIRADA

Transfer çalışmaları için şimdiden kollarını sıvayan Manchester United, sezonun ilk 15 haftasının sonunda 19 puan topladı ve Premier Lig'in 13. basamağında kendisine yer buldu.

Haberin Devamı

Kırmızı Şeytanlar, ligin 15. haftasında ise Manchester City'nin rakibi olacak. Etihad Stadyumu'nda yapılacak olan mücadele 15 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.