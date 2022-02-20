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Avrupa devleri Fenerbahçeli Miguel Crespo'nun peşinde! Atletico Madrid'den sonra...

#Transfer#Miguel Crespo#Fenerbahçe
Avrupa devleri Fenerbahçeli Miguel Cresponun peşinde Atletico Madridden sonra...

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Atletico Madrid'in ardından bir dünya devi daha Crespo'nun peşine düştü.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril'den kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespo, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kış transfer döneminde İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmış ancak sarı-lacivertliler bu teklifi kabul etmemişti.

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Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransız devi Lyon da birkaç hafta önce Crespo'nun şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe'yle iletişime geçse de görüşmeler henüz resmi boyuta ulaşmadı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertli ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Miguel Crespo#Fenerbahçe

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