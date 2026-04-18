Avrupa devleri Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Genk’ten 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli forvet, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Tottenham, 25 yaşındaki golcüyle yakından ilgileniyor. Hücum hattında yaşadığı sorunlara çözüm arayan Londra temsilcisinin, bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Ancak Tottenham’ın ligde kalması halinde, 24 yaşındaki santrforla temasa geçeceği öğrenildi.

Öte yandan Manchester United’ın da Oh’u takip ettiği ve Zirkzee ile yolların ayrılması halinde resmi adım atabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

YÖNETİM SATIŞA SICAK BAKMIYOR AMA..

Beşiktaş Yönetimi’nin ise 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun satışına sıcak bakmadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Fakat astronomik bir teklif gelmesi halinde Kara Kartal’ın masaya oturabileceği öne sürüldü.