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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 20:50,Son Güncelleme:/

Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi

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Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi
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Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.

UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.

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