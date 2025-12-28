Avrupa bu takası konuşacak! Kenan Yıldız'a Arda Güler teklifi

Haberin Devamı

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ve Juventus'un starı Kenan Yıldız için İspanyol basını, sürpriz gelişmeyi okuyucularına aktardı.

İddiaya göre Kenan Yıldız ve Arda Güler 'transfer' gündeme geldi.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Arda Güler, Xabi Alonso için en önemli oyunculardan biri haline geldi. Bu nedenle bu sezon karşılaşmaların büyük bölümünde ilk 11’de forma giyiyor. İspanyol teknik adam, Arda’nın teknik kalitesinin kesinlikle heba edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü genç futbolcu, üst düzey oyun görüşüne ve birçok oyuncunun sahip olmak isteyeceği nitelikte bir son pas yeteneğine sahip.

Haberin Devamı

UZUN SÜREN SÖZLEŞMESİ VAR

Real Madrid'de Arda Güler’in sözleşmesini uzatma konusunda acele yok. Bunun en önemli nedeni, genç yıldızın kontratında yer alan ve Avrupa’nın elit kulüplerinin bile ödemekte zorlanacağı seviyedeki yüksek serbest kalma bedeli. Arda’nın sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor. Bu da kulübe, yeni sözleşme için önünde uzun bir zaman olduğu anlamına geliyor. Amaç, ekonomik şartlar üzerinde uzlaşı sağlamak ve Arda’nın daha uzun yıllar Madrid formasını giymesini sağlamak.

Elbette Arda’nın takımda kalıcı olup olmaması, sahadaki performansıyla da doğrudan bağlantılı olacak. Şu ana kadar oldukça iyi bir grafik çizen genç futbolcunun, Jude Bellingham’ın geri dönüşüyle birlikte performansında bir miktar düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Bunun temel nedeni ise pozisyonunun biraz değişmesi. İki oyuncu farklı özelliklere sahip olsa da sahada benzer alanları kullanmaları uyumu zorlaştırıyor. Ancak Xabi Alonso, bu sorunu çözeceğinden emin.

YENİ ROL PLANI

Arda Güler’in ideal pozisyonu 10 numara olarak görülse de Xabi Alonso’nun planı, genç yıldızı biraz daha geriye çekerek farklı bir rolde değerlendirmek. İspanyol teknik adam, Arda’nın sahip olduğu özelliklerle takımın oyununu daha geriden yönlendirebileceğine inanıyor. Ancak bu değişim bir süreç gerektiriyor ve bu süreçte hem doğru kararlar hem de hatalar yaşanabiliyor. Real Madrid’in de bu duruma sabır göstermesi gerekiyor. Zira kulüp, bu pozisyon için ayrıca yaratıcı profilde bir oyuncu transfer etmemeyi tercih etti.

Haberin Devamı

Şu anda Arda Güler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ancak kendisi de çok daha iyisini ortaya koyabileceğinin farkında. Genç yıldızın yeni rolüne alışması için zamana ve sabra ihtiyacı var. Başlangıçta hataların artması futbolun doğasında var. Arda’nın da zamanla bu pozisyona tamamen uyum sağlaması bekleniyor.

KENAN - ARDA TAKASI TEKLİF EDİLDİ

Arda'nın yükselen form grafiği, Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekiyor. Bunun 1 numaralı örneği Juventus oldu.





Juventus, Kenan Yıldız ile sözleşme yenileme konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle, gelecek sezon için Real Madrid’e Arda Güler karşılığında takas ihtimalini gündeme getirdi. Torino ekibi, Madrid'de Kenan Yıldız'ın çok beğenildiğini biliyor. Ancak çeşitli dijital platformlarda yer alan bu iddialar doğru olsa bile, Real Madrid cephesi Arda’nın takımdan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyor. Şu an itibarıyla kulüp, Türk futbolcuyu hem bugünün hem de geleceğin kilit parçası olarak görüyor."

Haberin Devamı