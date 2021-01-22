Avrupa Birliği'nden Valve ve 5 diğer geliştiriciye ceza

Avrupa Birliği, Valve ve beş diğer oyun geliştiriciye toplamda 7.8 milyon dolarlık ceza verdi. Verilen cezanın sebebi ise şirketlerin satışlarda izlediği “geo-blocking” (coğrafi engelleme) politikası. Yani oyunu farklı bir Avrupa ülkesi üzerinden genellikle daha ucuz bir fiyata almak isteyen oyuncuların engellenmesi.

Geo-blocking’in Avrupa Birliğinin antitröst (yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engelleme) kurallarını ihlal ediyor olması sebebiyle Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media and ZeniMax (Bethesda) olmak üzere beş geliştirici şirkete toplamda 7.8 milyon dolar civarında ceza kesildi. Steam'in sahibi olan ve "Komisyon ile işbirliği yapmamayı seçen" Valve 1.6 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

AB Rekabet Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager uygulanan para cezalarına dair şu açıklamayı yaptı: “Bugün Valve ve beş video oyunu yayıncısına ‘coğrafi engelleme’ uygulamalarına karşı uygulanan yaptırımlar, AB rekabet yasası uyarınca şirketlerin sözleşmeyle sınır ötesi satışları kısıtlamalarının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu tür uygulamalar, Avrupalı tüketicileri AB dijital pazarının faydalarından ve AB'de sunulan en uygun teklif fiyatıyla alışveriş yapma hakkıdnan mahrum bırakmaktadır.

Aynı açıklamada Valve’in komisyon ile işbirliği yapmamayı seçtiğine dair ifadelere de yer veriliyor. Ancak bu, geliştirici ve yayıncı şirketin geçmişte Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu ile yaşadığı benzer durum hatırlandığında çok da şaşırtıcı gelmiyor.