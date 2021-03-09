Avrupa basketbolunun büyük efsanesi Zeljko Obradovic için zaman geldi mi?

Çoğu kişiye göre Avrupa'nın en büyük koçu Zeljko Obradovic 61 yaşına girdi. Fenerbahçe Beko, Obradovic'in doğum gününü ''Bugün, adını basketbol tarihimize altın harflerle yazdırmış, tarihi başarılarımızın mimarlarından ve sarı mirasımızın en değerli parçalarından biri olan Zeljko Obradovic’in doğum günü!'' diyerek kutladı. Obradovic, adını sadece Fenerbahçe tarihine değil, Avrupa basketbol tarihine de yazdırmış bir koç...

Onun için boşuna 'tarihin en iyisi' denmiyor. Koçluk kariyeri boyunca tam 40 kupa kazandı. EuroLeague'de 9 kere şampiyon oldu ve bu alanda açık ara lider durumda. Obradovic'in ardından en çok EuroLeague kazanan koçlar (Ettore Messina, Bozidar Maljkovic, Pedro Ferrandiz, Alexander Gomelsky) 4 kupada kaldı. En yakın rakiplerine 5 kupa fark attı. Hem de bunu Avrupa'nın en zorlu organizasyonunda yaptı.

FENERBAHÇE İLE 5 KEZ EUROLEAGUE'DE FINAL-FOUR

2013'te Fenerbahçe'ye geldikten sonra kulübün basketbol tarihini değiştiren de oydu... Obradovic döneminde Fenerbahçe, 5 kez EuroLeague'de Final-Four'a kalırken 2017'de tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Bu sürede Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en korkulan takımları arasına adını yazdırdı. Obradovic, Türkiye'de kaldığı 7 sene boyunca taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı...

24 HAZİRAN 2020: AYRILIK AÇIKLAMASI

Tarihler 24 Haziran, 2020'yi gösterdiğinde ise Obradovic, Fenerbahçe taraftarlarını üzen açıklamayı yaptı. Sırp koç, 'Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad’a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.' sözleriyle Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurmuştu.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR, SON 3.5 AY...

Obradovic, Fenerbahçe kariyeri öncesi 13 yıl boyunca çalıştırdığı Panathinaikos'tan da 'Bir yıl ara verme kararı aldım' diyerek ayrılmıştı.

Şimdi ise verdiği sözün sona ermesine 3.5 ay kaldı. 24 Haziran 2021'de tam bir yıl ara vermiş olacak. Ailesi ile geçirdiği vakit içinde Barcelona'dan teklif aldığı, hatta Barcelona'nın kendisine 40 milyon euroluk takım bütçesi ayırdığı da iddia edilmişti. Ama Obradovic, verdiği sözü tutan birisi. Bu yüzden de aldığı teklifleri geri çevirdiği belirtiliyordu. Şimdi ise dinlenmiş bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. 3.5 ay sonra Obradovic'in nereye gideceği ise büyük merak konusu.

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