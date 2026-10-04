Avrupa basınından Belçika yenilgisine çarpıcı yorum: 'Türkiye pembe dizi gibi!'

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A Milli Takımımız’ın Uluslar A Ligi’nde 3. maçında Belçika yenilgisi Avrupa’da geniş yantı buldu.

Belçika basını De Bruyne ve Lukaku’nun performanslarını ön plana çıkarırken en çarpıcı yorum İspanya’dan geldi.

BELÇiKA

· Demorgen: “Mark van Bommel’in takımı, tecrübeli oyuncular Kevin De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku’nun golleriyle, keyifli bir karşılaşmanın ardından 3-0’lık galibiyet elde etti.”

· Standaard: “Napoli’de taktiksel bir kısıtlamaya maruz kalan De Bruyne, yeniden doğuyor. Oyun kurucu, iki parlak anla, hiç sıkıcı olmayan Türkiye maçında farkını ortaya koydu. Lukaku golünü attı ancak van Bommel maçtan sonra yine de eleştirel bir tavır sergiledi.”

ROMELU LUKAKU SON VURUŞLA ŞÜPHECiLERi SUSTURDU

· Nieuwsblad: “Yaşlı kurtlar yine yaptı yapacağını. Belçika, final skorunun gösterdiğinden çok daha zorlu geçen bir maçta Türkiye’yi 3-0 yendi. Kevin De Bruyne, 2 muhteşem golle Belçika’yı zafere taşıdı ve Romelu Lukaku da son vuruşla şüphecileri susturdu. Kim demiş eskisi kadar iyi değiller diye?”

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· Voetbalfocus: “Belçika, Milletler Ligi’nde Türkiye’yi 3-0 mağlup etti. Kevin de Bruyne, Belçika’yı 2 golle zafere taşıdı, oyuna sonradan giren Romelu Lukaku ise milli takım formasıyla 94. golünü atarak maçın sonucunu belirledi.”

iSPANYA

ARDA TAKIMI SIRTLADI AMA...

· Marca: “TV’yi bir Türkiye maçı izlemek için açtığınızda, bugünlerde sürekli aynı eski pembe diziyi izliyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ancak bu kez baş rolde, attığı iki golle Osmanlıları adeta batıran Kevin De Bruyne ve tek golün sahibi Lukaku vardı. Türkiye’nin yaşadığı bu kargaşanın ortasında Arda Güler sorumluluk alarak takımı sırtladı. En tehlikeli pozisyonlar onun ayaklarından doğdu ancak her seferinde karşısında Lammens’i buldu.”

ALMANYA

· Sportschau: “Türkiye, Uluslar Ligi’nde ilk puanını alma umutlarını ertelemeye devam ediyor. Belçika karşısında net gol fırsatları yakalayan ve genel olarak güçlü bir performans sergileyen Türkler, sahadan eli boş ayrıldı.”