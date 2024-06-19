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Avrupa basınından Arda Güler'e övgü: Harika çocuk harikulade golle zaferi kazandırdı.

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#Arda Güler#Euro2024#Amillitakım
Avrupa basınından Arda Gülere övgü: Harika çocuk harikulade golle zaferi kazandırdı.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

UEFA’nın Euro 2024 hesabı Arda Güler için 5 farklı paylaşım yaparken Avrupa basını da 19 yaşındaki yıldızın golünden övgüyle söz etti.

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BBC (JERMAINE JENAS): Bir gencin rüyası. Arda Güler öyle bir gol attı ki tekrar tekrar izlemeye değer. Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde parlayan 19 yaşındaki oyuncu büyük bir yıldız olma yolunda ilerliyor.

GOLDE AYAĞA KALKTIM ,

DAiLY MAiL (MATT BARLOW): Signal Iduna Park şu anda sallanıyor. O top fileye çarpar çarpmaz stadyum ayağa kalktı. İtiraf etmeliyim ki, gol olduğunda ben bile ayağa kalktım. Çılgın bir an!

MARCA (MiGUEL RODRiGUEZ): Arda’den harika gol

AS (ViCTOR GOMEZ): Muazzam! Durdurulamaz! Kalecinin sağ köşesinden örümcek ağlarını alan mükemmel gol.

BILD: Harika çocuğun harikulade golü. Arda köşeyi bulan golüyle Türkiye’ye galibiyeti getirdi.

L’EQUiPE: Ne gol ama! Türk mücevheri Arda Güler yine farkını ortaya koydu.

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#Arda Güler#Euro2024#Amillitakım

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