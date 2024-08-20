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Avrupa basınında gündem Galatasaray! L'Equipe'ten Batista Mendy, Sport'tan İlkay Gündoğan iddiası

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#GALATASARAY#Batista Mendy#İlkay Gündoğan
Avrupa basınında gündem Galatasaray LEquipeten Batista Mendy, Sporttan İlkay Gündoğan iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray için birçok transfer iddiası gündeme gelmeye devam ediyor.

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G.SARAY için Avrupa basınında transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız L’Equipe gazetesi sarı kırmızılıların ezeli rakiplerinden Trabzonspor’da forma giyen Batista Mendy için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başladığını yazdı. Gazete, Trabzon’un geçen sene 4.4 milyon Euro’ya aldığı futbolcu için 10 milyon Euro istediğini de öne sürdü.

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· İSPANYA’DA ise Sport, Barcelona’nın yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünmediği İlkay Gündoğan’ı Galatasaray’ın istediğini iddia etti. Frenkie de Jong ile birlikte Barça’nın en çok kazanan 2 oyuncusundan biri olan İlkay’ın Manchester City’ye geri dönebilme ihtimali de
İngiliz basınının gündeminde.

ÖZBEK: TAKİP EDİYORUZ

G.SARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona’da as kadroda düşünülmeyen ve ismi kulüpleriyle anılan İlkay Gündoğan’ı istediklerini ancak bu transferi mümkün görmediklerini söyledi. Özbek TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Bendeki bilgi İlkay’ın hala Barcelona’da kalmak istediği yönünde. Durumunu yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

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TRANSFER konusunda gerekli görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özbek, “Galatasaray’ı daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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#GALATASARAY#Batista Mendy#İlkay Gündoğan

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