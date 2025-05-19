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Avrupa basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu! 'Kaleci bile gol attı! Mourinho acımasızca trollendi'

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#Galatasaray#Şampiyon#Mourinho
Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 12:39

Galatasaray, Süper Lig’in 2024-25 sezonunda şampiyon oldu. 5. yıldızı takan Galatasaray'ın başarısı ve Mourinho'nun durumu Avrupa basınında geniş yer buldu. Dış basındaki şampiyonluk ve Mourinho manşetlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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Süper Lig 2024-25 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, 25. Kez kupayı kazandı. Galatasaray, şampiyonluğun ardından 5. yıldızı da armasına ekledi. 

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste dördüncü sezon ikinci sırayı elde etti.

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AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK VE MOURINHO GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin sezonu 2. sırada tamamlaması Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Avrupa manşetlerindeki yansılamarı derledik;

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

A BOLA (PORTEKİZ)

Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu kalecisi bile gol attı

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

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GOAL İNGİLTERE: MOURINHO ACIMASIZCA TROLLENDİ

Jose Mourinho ‘dünyanın en pahalı fenomeni’ olarak nitelendirildi, Fenerbahçe patronu Türkiye'de şampiyonluk şansı elinden kayıp giderken Galatasaraylı taraftarlar tarafından acımasızca trollendi

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

BILD (ALMANYA)

Gala'dan mega şampiyonluk partisi

THE ATHLETİC (İNGİLTERE)

Galatasaray, üst üste üçüncü Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini ikinci sıraya ve kupasız bir sezona mahkum etti.

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

MARCA (İSPANYA)

Morata'lı Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı, Mourinho'lu Fenerbahçe'nin eli boş kaldı

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

TUTTOMERCATOWEB (İTALYA)

Osimhen-gol, Galatasaray Türkiye şampiyonu. Barış Alper Yılmaz ve Muslera da gol attı

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

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RMC SPORT (FRANSA)

Muslera vedasını bir gol ve bir lig şampiyonluğu ile yaptı

Avrupa basınında Galatasarayın şampiyonluğu ve Mourinho gündeme oturdu Kaleci bile gol attı Mourinho acımasızca trollendi

RTL (HOLLANDA) 

Galatasaray üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu

 

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#Galatasaray#Şampiyon#Mourinho

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