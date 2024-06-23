Avrupa basını, Türkiye - Portekiz maçını yazdı: Yerle bir ettiler

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EURO 2024’te Milli Takımımızın Portekiz’e 3-0 yenildiği karşılaşma Avrupa basınında da geniş yer buldu. Kıtanın önde gelen gazetelerinin manşetleri şöyle:

Marca: Portekiz ortaya çıkıyor ve korkutuyor. Martinez’in öğrencileri kolay bir galibiyet aldı.

AS: Cristiano’dan daha fazla hayvan var. Portekiz yıldız oyuncuya ihtiyaç duymadan Türkiye’yi ezdi.

KASLARINI ESNETTiLER

Daily Mail: Ronaldo ve arkadaşları çılgın maçta son 16’ya kalmayı garantiledi

The Sun: Portekiz kaslarını esneterek son 16 turuna kaldı.

La Gazzetta dello Sport: Portekiz durdurulamaz.

L’Equipe: Portekiz Türkiye’yi süpürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Bild: Portekiz en iyi maçını Türkiye’ye karşı oynayıp 3-0 kazandı.

O Jogo: Zafer, birincilik ve son 16.

A Bola: Portekiz, Türkiye’yi yerle bir etti ve ilk görev tamamlandı.

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AD: Portekiz tur biletini aldı.