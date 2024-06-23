×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Avrupa basını, Türkiye - Portekiz maçını yazdı: Yerle bir ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#A Milli Takım#Portekiz
Avrupa basını, Türkiye - Portekiz maçını yazdı: Yerle bir ettiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

Avrupa basını, Portekiz’in Milli Takım karşısındaki zaferini manşetlere taşıdı.

Haberin Devamı

EURO 2024’te Milli Takımımızın Portekiz’e 3-0 yenildiği karşılaşma Avrupa basınında da geniş yer buldu. Kıtanın önde gelen gazetelerinin manşetleri şöyle: 

Marca: Portekiz ortaya çıkıyor ve korkutuyor. Martinez’in öğrencileri kolay bir galibiyet aldı.

AS: Cristiano’dan daha fazla hayvan var. Portekiz yıldız oyuncuya ihtiyaç duymadan Türkiye’yi ezdi.

Gözden KaçmasınPepe dinç, Arda Güler yorgun ()Pepe dinç, Arda Güler yorgun (!)Haberi görüntüle

KASLARINI ESNETTiLER

Daily Mail: Ronaldo ve arkadaşları çılgın maçta son 16’ya kalmayı garantiledi

The Sun: Portekiz kaslarını esneterek son 16 turuna kaldı.

La Gazzetta dello Sport: Portekiz durdurulamaz. 

L’Equipe: Portekiz Türkiye’yi süpürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Bild: Portekiz en iyi maçını Türkiye’ye karşı oynayıp 3-0 kazandı.

O Jogo: Zafer, birincilik ve son 16.

A Bola: Portekiz, Türkiye’yi yerle bir etti ve ilk görev tamamlandı.

Haberin Devamı

AD: Portekiz tur biletini aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#A Milli Takım#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!