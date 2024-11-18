Avrupa basını Türkiye-Galler maçını böyle gördü: Duvarı yıkma fırsatı Kerem Aktürkoğlu ile kaçtı

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A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi 4. Grup liderliği için yarıştığı Galler ile 0-0 berebare kaldığı maç, Avrupa basınında da yankı yarattı. Karşılaşmayla ilgili yapılan haberlerde ay yıldızlı ekibin galibiyeti hak eden bir futbol sergilediği belirtilirken, maçın kaderini Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı kaçırmasının belirlediği ifade edildi.

PORTEKiZ:

A BOLA: Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı kaçırdı. Bu gece kesinlikle uyuyamayacak.

RECORD: Penaltıyı kaçırmak Kerem Aktürkoğlu’nu o kadar yıktı ki maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.

iNGiLTERE:

DAiLY MAiL: Galler, Türkiye’den bir puan koparmak için tam bir duvar ördü. Kerem’in kaçan penaltısı da onlar için en büyük şans oldu.

iSPANYA:

MARCA: Arda Güler etkisiz kaldı Türkiye aradığı golü bir türlü bulamadı.

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AS: Arda Güler’in maç eksiği fazlasıyla göze çarptı. Türkiye iyi futbol oynamasına rağmen 3 puan alamadı

iTALYA:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Türkiye için kaçan 3 puana bir de Hakan Çalhanoğlu’nun nükseden sakatlığı eklendi.

ALMANYA:

BiLD: Türkiye penaltı fırsatından yararlanamadı ve UEFA Uluslar A Ligi’ne erken yükselme fırsatını elinden kaçırdı.