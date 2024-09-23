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Avrupa basını, Galatasaray’ın ‘The Crying One’ paylaşımıyla Mourinho ile alay ettiğini yazdı

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Avrupa basını, Galatasaray’ın ‘The Crying One’ paylaşımıyla Mourinho ile alay ettiğini yazdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Fenerbahçe’nin tüm dünyada ‘Special One (özel biri)’ olarak bilinen teknik direktörü Jose Mourinho’nun, çıktığı ilk derbide Galatasaray’a mağlup olması Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.

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Sarı kırmızılılar, Portekizli teknik adamla ilgili olarak maç sonu ‘The Crying One (ağlayan biri)’ paylaşımı yaparken bu ifade Avrupa basınında da manşetlere taşındı.

ALAYCI PAYLAŞIM

Daily Mail: Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 yenilmesinin ardından ilk İstanbul derbisinde basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, ‘ağlayan adam’ olarak alay konusu oldu. · Bild: Ağlayan biri... Galatasaray Kulübü, Mourinho ile alay etti...

Corriere dello Sport: Galatasaray’ın derbi sonrası Mourinho’ya karşı alaycı paylaşımı. Mourinho maçın ardından kendisine bu fotoğrafı soran gazeteciye sert tepki verdi.

Marca: Osimhen’in Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi kızdırdı... Mourinho ile sosyal medyada alay ettiler. 

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AS: Mourinho: Ağlayan biri...

G.SARAY MOU’YU KIŞKIRTTI

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Mundo Deportivo: Mourinho’nun Türkiye’deki ilk yenilgisi...

Record: Galatasaray’ın Mourinho’ya yaptığı ‘ağlayan biri’ yakıştırması Portekizli teknik adamı kızdırdı. 

A Bola: Jose Mourinho’nun Galatasaray’ın paylaşımına tepkisi.

O Jogo: Galatasaray, Fenerbahçe’yi yendikten sonra Mourinho’yu kışkırttı; Ağlayan Biri...

Express: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti.

MERTENS CEZALANDIRDI

Sport Mediaset: Mertens, Mourinho’yu cezalandırdı. Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı takıma 5 puan fark atarak 18 puanla zirvede yer aldı.

Fanpage.it: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt. Galatasaray, Fenerbahçe’yi kolaylıkla mağlup etti ve maç sonunda Portekizli teknik adamla alay ederek galibiyeti kutladı. Sarı kırmızılı kulübünün ‘Kazanan’ı Okan Buruk oldu.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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