Avrupa basını, Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Mourinho'dan bir tokat daha! Feyenoord, İstanbul cehenneminden kurtulamadı'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord’u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

Hollanda'da oynanan ve 2-1 Feyenoord'un üstünlüğüyle biten ilk maç sonrası Kadıköy'de adeta şov yapan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si turu geçerek Play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

AVRUPA BASININDA FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Sarı-Lacivertli temsilcimizin Feyenoord karşısındaki ezici galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin Avrupa manşetlerinde yer alan değerlendirmelerini haberimizde derledik;

'FENERBAHÇE DURUMU TERSİNE ÇEVİRDİ'

A Bola (Portekiz): Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı durumu tersine çevirdi ve play-off'larda Benfica ile karşılaşacak.Türk takımı, Rotterdam'da 1-2 yenildikten sonra harika bir performans sergileyerek durumu tersine çevirdi.

José Mourinho, ilk maçtaki performanstan memnun olduğunu belirtmişti. De Kuip'te hiç kazanmamış olmasına rağmen, Feyenoord tarafından hiç elenmediğini de açıkça belirtmişti. Ve bir kez daha gelenek devam etti, bu kez Fenerbahçe'nin her açıdan dikkat çeken performansı sayesinde - bu, acı çekmedikleri anlamına gelmese de. Nélson Semedo'nun Türk takımının ilk 11'inde yer aldığı ve Gonçalo Borges'in devre arasında oyuna girdiği maçta Fenerbahçe, Feyenoord'u 4-2 yenerek Rotterdam'da 1-2 yenilgiyi tersine çevirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larına yükseldi. Burada Benfica ile karşılaşacak.

'FENERBAHÇE KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU'

Marca (İspanya): Mourinho'nun Fenerbahçe'si geriye düşmesine rağmen playofflara yükseldi

José Mourinho'nun Fenerbahçe'si zorlu ikinci maçta Feyenoord'u yenmeyi başardı. Türkler ilk maçta 1-0 geride başlamış ve 2-1 geride kalmıştı. İki gol gerideydiler.

Ancak Fenerbahçe, kadrosunun kalitesini ortaya koydu ve ilk yarı bitmeden önce beş dakikalık muhteşem bir performansla geri döndü. Brown ve Jhon Durán İstanbul'da skoru 2-1'e getirdi.

Sport1 (Almanya): Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi hayali yaklaşıyor

José Mourinho, Fenerbahçe İstanbul ile Feyenoord Rotterdam arasında oynanan gol dolu Şampiyonlar Ligi eleme maçında galip geldi. Böylece Şampiyonlar Ligi hayali giderek yaklaşıyor.

'MOURİNHO, FEYENOORD'A BİR KEZ DAHA TOKAT ATTI'

Corriere dello Sport (İtalya): Mourinho, Feyenoord'a bir kez daha tokat attı: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda beş gol attı. Kıtanın en üst düzey turnuvasının üçüncü ön eleme turu rövanş maçlarının sonuçları: Özel Adam, Hollanda takımının baş belası olduğunu bir kez daha kanıtladı. İstanbul'da José Mourinho'nun Fenerbahçe takımı, Rotterdam'da 2-1 gerideyken muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Feyenoord'u üç gol farkla mağlup etti. Watanabe'nin ilk golüne Brown, Duran, Fred ve En Nesyri Türkler adına cevap verdi.

La Gazetta dello Sport (İtalya): Şampiyonlar Ligi, Mou'nun Fener'i şov yaptı: Feyenoord yenildi, play-off'lara gitti. Türkler Hollandalıları 5-2 mağlup etti: şimdi Benfica ile karşılaşacaklar.

José Mourinho ve Fenerbahçe'nin kesinlikle unutmayacağı bir gece daha, Türkleri Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yaklaştırdı. Büyük bir geri dönüşle Fenerbahçe, ilk maçta aldığı ve Watanabe'nin erken golüyle daha da ağırlaşan dezavantajı telafi etti ve birkaç dakika içinde skoru eşitledi. Maç 5-2 sona erdi ve şimdi Benfica ile play-off maçı oynanacak.

HOLLANDALILAR YIKILDI: HAYAL SONA ERDİ, İSTANBUL CEHENNEMİ

De Telegraf (Hollanda): Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe'ye yenilmesiyle sona erdi. Bu sezon Feyenoord, Avrupa Ligi macerasıyla yetinmek zorunda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nin milyonlarca dolarlık ödüllerinden mahrum kalacak.

José Mourinho, Rotterdam ekibiyle oynanan ikinci maçta yine başardı. İlk maçta Fenerbahçe'nin 2-1'lik yenilgisini 5-2'lik galibiyetle tersine çevirdi ve 50.000 coşkulu Türk taraftarını sevince boğdu. Robin van Persie ve adamları için acı bir yenilgi oldu.

Voetbal Primeur (Hollanda): Feyenoord, “İstanbul cehennemi”nden kurtulamadı. 5-2'lik yenilginin ardından Rotterdam ekibi, bir başka Şampiyonlar Ligi kampanyasını unutabilir.