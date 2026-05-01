Avrupa basını Fenerbahçe'nin Zalgiris galibiyetini konuşuyor: 'Üstünlüğünü ortaya koydu!'

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, play-off serisinde durumu 2-0’a getirdi ve Final Four yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Melli 17 sayıyla maçın skoreri oldu. De Colo 16, Biberovic 15, Jantunen 13, Baldwin de 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Serinin üçüncü maçı 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya ekibinin ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanması halinde 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina’da düzenlenecek Final-Four’a adını yazdıracak.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'da izledi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci'nin galibiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"Yüzdük yüzdük neredeyse kuyruğuna geldik… Salı günü ve bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bizimle beraber olan, itici gücümüz olan ve galibiyetteki en büyük pay sahiplerinden olan büyük ve şanlı Fenerbahçe taraftarına teşekkürler… Takımımıza, hocalarımıza ve bu takımın tüm emekçilerine çubuğulu for günün ve gücümüz sahaya tam anlamıyla yansıttığı için sonsuz teşekkürler… Bu iki günde yapılan koreografiler, tribün zamanı ve saha şovları için hem büyük Fenerbahce Beko hem de gecesini gündüzüne katan taraftar gruplarımıza sonsuz teşekkür ederim… Şimdi hedefimiz Final Four ve üçüncü şampiyonluk… Hep beraberlik…"

Fenerbahçe'nin Avrupa basınında yer alan galibiyetini haberimizde derledik;

MARCA: Fenerbahçe farklı kazandı. Jasikevicius'un Fenerbahçesi formunu bulmuş gibi görünüyor ve kıta genelinde yeniden korkulan bir takım haline geldi. Türkler, ilk maçta olduğu gibi, Zalgiris Kaunas'a şans tanımadı ve maçın ilk dakikalarında belirlenen bir karşılaşmada 86-74'lük skorla galip geldi. Avrupa'nın son şampiyonu, çok uyumlu bir basketbol sergiledi. Bunun kanıtı, oyuncularının attığı sayılardı.

MUNDO DEPORTIVO: 86-74: Şampiyon, Zalgiris'e şans tanımadı ve seride avantajı aldı

Fenerbahçe Beko, maçın başından itibaren oyunu kontrol etti ve Zalgiris Kaunas’ın geri dönüş çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyarak seride durumu 2-0’a getirdi.

AS: Fenerbahçe’den rahat galibiyet. Türk ekibi, rakibine karşı fazla zorlanmadan 2-0’ı buldu ve Final Four yolunda önemli bir adım attı.

BE BASKET: Nando De Colo, Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyor, Francisco'nun Zalgiris'i köşeye sıkıştı.

Nando De Colo, Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas'ı 86-74’lük galibiyette kilit isimlerden biri oldu ve Türk ekibinin seride 2-0 öne geçmesini sağladı.

Fenerbahçe, play-off serisinde ev sahibi avantajını mükemmel şekilde kullanarak Final Four’a bir galibiyet uzaklığa geldi. İlk maçı da 89-78 kazanan sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisine karşı üstünlüğünü bir kez daha net biçimde ortaya koydu.

SPORTAS.LT: Şansı olmayan Zalgiris, İstanbul’da bir kez daha mağlup oldu. Zalgiris Kaunas, EuroLeague çeyrek finalinde bir yenilgi daha aldı. Tomas Masiulis’un öğrencileri, deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 86-74 mağlup oldu.





DELFİ.LT: İstanbul'da hiç şansı olmayan Zalgiris, uçurumun eşiğine geldi.