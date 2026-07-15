Avrupa basını Fenerbahçe'nin Greenwood transferini konuşuyor: 'Atletico Madrid ikna edemedi!'

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Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mason Greenwoord transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler İngiliz yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mason Greenwood, çubuklu formayı sırtına geçirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz oyucunun açıklamaları şu şekilde oldu:

"UZUN BİR YOLCULUK OLDU AMA ANLAŞMANIN TAMAMLANMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

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"Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

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"KARAR VERMEK HİÇ ZOR OLMADI"

Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benime ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Fenerbahçe'ye gidip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

"ÇOK BÜYÜK BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR"

Hedefimiz takım olarak olabileceğimizin en iyisi olmak. Elbette ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da çok önemli. Umarım bunları başarabiliriz. Taraftarlar gerçekten çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bana, aileme ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdiler. Onların varlığını gerçekten fazlasıyla hissettik. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Fenerbahçe'nin Greenwood transferi Avrupa basınında yankı buldu:

"UZUN SÜREN TRANSFER DRAMASI SONA ERDİ"

Marca: "Uzun süren transfer draması sona erdi. Fenerbahçe, Marsilya’dan Mason Greenwood’u yaklaşık 40 milyon euro karşılığında transfer ettiğini resmen açıkladı. Böylece, bu transfer Fransız kulübünün tarihindeki en yüksek bedelli satış oldu. İngiliz forvet, Fransız kulübünden ayrılacağına dair söylentilerle dolu bir yaz dönemini geride bıraktı.

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İngiliz oyuncu, yaz transfer döneminin en çok ilgi çeken isimlerinden biri haline geldi. İngiltere’ye olası bir dönüş, Suudi Arabistan’a transfer ve hatta Atletico Madrid’in Julian Alvarez'in yerine onu transfer etmek istediği yönündeki haftalarca süren söylentilerin ardından, eski Manchester United oyuncusuna büyük bir yatırım yapmaya karar veren Fenerbahçe oldu."

"ATLETİCO MADRİD, GREENWOOD'U KADROSUNA KATMAK İSTİYORDU ANCAK SONUNDA OYUNCUYU İKNA EDEMEDİ"

Mundo Deportivo: "Greenwood transferindeki uzun süren belirsizlik sona erdi. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, bugün itibarıyla resmen Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu oldu. Sarı-lacivertliler, Marsilya'ya transfer için üç taksit halinde 39 milyon euro ödeyecek. Atletico Madrid, Greenwood'u kadrosuna katmak istiyordu ancak sonunda oyuncuyu ikna edemedi."

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"FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPMASI ATLETİCO MADRİD'İN TRANSFERDEN VAZGEÇMESİNE NEDEN OLDU"

AS: "Eski Getafe oyuncusu, Marsilya ile sözleşmesi bulunmasına rağmen satış listesine konmuştu. Ancak Fransız ekibi, gelecek sezon mali dengeleri sağlamak için oyuncu satmak zorundaydı ve İngiliz futbolcudan önemli bir bonservis geliri elde edebileceğinin farkındaydı.

Greenwood, Atletico Madrid'in transfer gündeminde güçlü bir şekilde yer alıyordu ancak Fenerbahçe'nin operasyona güçlü bir giriş yapması, İspanyol ekibinin bu transferden vazgeçmesine neden oldu."

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"LİGUE 1 SAVUNMALARINA ZOR ANLAR YAŞATTI"

Foot Mercato: "Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Marsilya'nın hücum hattının son iki sezonda büyük ölçüde Mason Greenwood'a dayandığını söylemek yanlış olmaz. Hem sağ ayağını hem de sol ayağını etkili kullanabilen İngiliz futbolcu, Ligue 1 savunmalarına zor anlar yaşattı. Fransız ekiplerinin, 24 yaşındaki oyuncunun Marsilya'dan ayrılmasını muhtemelen olumlu karşılayacağı belirtiliyor."

"FENERBAHÇE MASON GREENWOOD'UN TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI"

Le Phoceen: "Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'un transferini resmen açıkladı ve anlaşmanın finansal detaylarını duyurdu. 24 yaşındaki İngiliz oyuncusu, Türk kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer bedeli 39 milyon euro olarak belirlenirken, bu ücret üç eşit yıllık taksit halinde ödenecek. Fenerbahçe ayrıca, FIFA yönetmeliğinde yer alan dayanışma katkı payının da kendisi tarafından karşılanacağını açıkladı. Böylece uzun süredir devam eden transfer süreci sona erdi."

"MASON GREENWOOD İLE MARSİLYA ARASINDAKİ DÖNEM ARTIK SONA ERDİ"

RMC Sport: "Mason Greenwood ile Marsilya arasındaki dönem artık sona erdi. Sezon arasının başından bu yana beklenildiği gibi İngiliz hücum oyuncusu Fransız ekibinden ayrıldı ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı. Greenwood, sarı-lacivertli kulüple önümüzdeki 4 sezon için anlaşmaya vardı."

"MASON GREENWOOD İÇİN SONUÇ DEĞİŞMEDİ: İNGİLİZ FUTBOLCU RESMEN FENERBAHÇE'NİN YENİ OYUNCUSU OLDU"

Tutto Mercato: "Greenwood için Roma defteri kapandı: Fenerbahçe transferi açıkladı ve rakamları duyurdu.

Roma'nın uzun süre takip ettiği ve transfer görüşmeleri yaptığı Mason Greenwood için sonuç değişmedi: İngiliz futbolcu resmen Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu oldu.

Haftalar süren görüşmelerin ve Atletico Madrid ile yaşanan uzun transfer yarışının ardından Türk kulübü, İngiliz hücum oyuncusunun transferini açıkladı ve yaz döneminin en çok konuşulan operasyonlarından birine noktayı koydu.

Greenwood böylece Olympique Marsilya'dan ayrılarak Süper Lig'de yeni bir maceraya başlayacak. İngiliz yıldız, Fenerbahçe'nin hücum hattının önemli isimlerinden biri olacak."