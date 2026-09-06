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Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor! Skriniar ve Vlahovic gündemde

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe-Beşiktaş#Derbi#Futbol
Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 13:48

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Dev derbi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin dış basındaki yansımaları:

Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

Marca: "Vlahovic, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki geri dönüşünü tamamladı.

Dusan Vlahovic üst üste ikinci maçında da gol attı ve artık İstanbul'da bir kahraman. Sırp futbolcu, Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısındaki geri dönüşünü tamamladı. Bir önceki maçta hat-trick yapan Juventus'un eski oyuncusu, yine fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe'nin Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Italiano yönetimindeki Beşiktaş daha iyi olan taraftı ve Trossard'ın asistinde Rıdvan Yılmaz'ın attığı golle kısa sürede 1-1'lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda ise Vlahovic geri dönüşü tamamladı ve Beşiktaş'a üç puanı getirdi."

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Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

La Gazette dello Sport: "İstanbul derbisi, İtalya derbisi gibiydi. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında eski Interli Skriniar ile eski Juventuslu Vlahovic, hem iyi hem de kötü anlamda maçın öne çıkan isimleri oldu. İkisi de gol atarken, deplasman ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmada Beşiktaş adına gol atan Vlahovic'in golü galibiyeti getirdi.

Ancak internette en çok konuşulan konu, ikilinin kafa kafaya gelip birbirlerine (İtalyanca da dahil olmak üzere) hakaret ettikleri bu kavga oldu. Sırp oyuncu, ikisi birbirinden uzaklaştıktan sonra da Slovak oyuncuya doğru kaba bir hareket yaptı."

Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

Tuttomercatoweb: Vlahovic, Lukaku'yu geçti! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Dusan Vlahovic, Türkiye'de gollerine ve kritik katkılarına devam ediyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geriden gelerek mağlup etti. Eski Juventus ve Fiorentina oyuncusu Vlahovic, Beşiktaş'ın galibiyeti getiren golüne imza attı.

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Bu galibiyetle Italiano'nun ekibi 9 puana yükseldi ve 4. haftanın ardından ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, henüz tüm takımların maçlarını tamamlamadığı haftada lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunuyor.

Corriere dello Sport: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vlahovic-Skriniar kavgası: Ne oldu?

İstanbul'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi yüksek gerilime sahne oldu. Karşılaşmanın sonunda Vincenzo Italiano'nun ekibi galip gelirken, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında başlayan sert sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaylara İtalya futbolunun bir diğer tanıdık ismi olan Guendouzi de kısmen dahil oldu. Bu olaydan kısa süre sonra ise eski Juventuslu Vlahovic, maçın golünü kaydetti.

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Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

Karşılaşmanın 52. dakikasında orta sahada Milan Skriniar ile girdiği ikili mücadele sonrasında Dusan Vlahovic, eski Interli savunmacının topa eliyle müdahale etmiş olabileceği gerekçesiyle hemen itiraz etti.

Topu bir takım arkadaşına aktardıktan sonra Slovak stoper, dönerek Juventus forması giydiği dönemden gelen tecrübesiyle Vlahovic'e sert şekilde bağırmaya başladı. İki futbolcu arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve yakın mesafede yüz yüze gelmelerine kadar vardı.

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Ardından Skriniar, Vlahovic'in boyun bölgesine eliyle müdahale etti. Eski Fiorentinalı futbolcu, hakemin hemen birkaç metre önünde yere düştü. Sonuç olarak iki oyuncu da sarı kart gördü.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gerilimi daha da artıran olayın ardından çok sayıda futbolcu iki oyuncunun etrafında toplandı. Vlahovic ve Skriniar ise bir süre uzaktan tartışmayı sürdürdü. İki futbolcu, Serie A'da geçirdikleri dönemlerin etkisiyle bu sırada İtalyanca konuşarak birbirlerine tepki gösterdi."

Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

L'Equipe: "Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini Dusan Vlahovic'in golüyle kazandı

Beşiktaş, cumartesi günü İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano'nun ekibi, Türkiye Ligi'nin 4. haftasında aldığı galibiyette Dusan Vlahovic'in attığı golle önemli bir üç puan elde etti.

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Sky Sport İtalya: "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında büyük bir gerilim yaşandı. Serie A'nın iki eski yıldızı, itişmelerin ve sert bir yüzleşmenin yaşandığı olayda birkaç kez birbirlerine hakaret etti ve İtalyanca konuştu.

Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde Vlahovic, attığı golle maçın kaderini belirledi ve Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a galibiyeti getirdi."

Avrupa basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyor Skriniar ve Vlahovic gündemde

Sportklub: "Beşiktaş, İstanbul derbisinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek muhteşem bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların galibiyetindeki en büyük pay sahibi ise 72. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren Sırp forvet Dusan Vlahovic oldu.

Karşılaşmanın ardından Sırp golcü, duygularını ve kulüpteki atmosferden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Geçtiğimiz maçta hat-trick yapan Vlahovic, bu kez İstanbul'un büyük derbisinde galibiyet golünü kaydetti."

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#Fenerbahçe-Beşiktaş#Derbi#Futbol

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