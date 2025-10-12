Avrupa basını Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansını konuşuyor: 'Bulgaristan için tam bir kabustu! Yapabilecek hiçbir şeyleri yoktu'

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Arda Güler, Popov (kendi kalesine), Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ MAÇA DAMGA VURDU!

Ay-yıldızlılarda karşılaşmayı 1 gol - 2 asistle tamamlayan Arda Güler ve 2 gol atan Kenan Yıldız maça damgasını vururken, Real Madrid ve Juventus'un yıldızlarının sergilediği bu performansa İspanya ve İtalya basını da kayıtsız kalmadı. İşte dış basının gözünden Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın dün akşamki performansları:

MARCA: "TÜRKİYE, ARDA GÜLER'iN 1 GOL - 2 ASİSTİYLE GALİBİYETE ULAŞTI"

"İspanya'ya 6-0 yenilen Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ederek averajını düzeltti ve durumu telafi etti.

Bu galibiyet Türkleri ikinci sıraya taşırken, galibiyete damgasını vuran ise bir gol atıp iki de asist yapan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler oldu."

MUNDO DEPORTIVO: "BULGARİSTAN İÇİN TAM BİR KABUSTU!"

"Arda Güler'in bir gol ve iki asistle liderliğini pekiştirdiği Türk Milli Takımı'nda Kenan Yıldız da yeteneğiyle Bulgaristan karşısında alınan galibiyette belirleyici rol oynadı. Grupta ikinci sıraya yerleşen Kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası finallerine giden yolu açtı.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler'in dümende olması ve Kenan Yıldız'ın yarattığı fark, Bulgaristan için tam bir kabustu, yapabilecek hiçbir şeyleri yoktu."

AS: "ÇOK İYİSİN ARDA! OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK!"

"Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Bulgaristan - Türkiye maçında çok az kişinin yapabileceği teknik bir hareketle attığı muhteşem bir gole imza atarak gol perdesini açtı. Olağanüstü bir yeteneğe sahip. Çok iyisin Arda!"

OKDIARIO: "HANGİ FORMAYI GİYERSE GİYSİN BELİRLEYİCİ OYUNCU OLACAĞINI GÖSTERDİ!"

"Arda Güler, Bulgaristan karşısında göz kamaştırdı. Real Madridli orta saha oyuncusu, kaptan Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı paslaşma sonrasında takımını 1-0 öne geçirdi. Bulgarlar kısa bir süre sonra eşitliği sağlasa da, Türkler ikinci yarının başında yarattığı fırtınayla 7 dakikada 3 gol buldu ve maçı kopardı. Arda, muhteşem bir gol ve iki asistle müthiş bir performans sergiledikten sonra yedek kulübesindeki takım arkadaşlarının ayakta alkışları eşliğinde oyundan çıktı.

Real Madrid, 20 yaşındaki oyuncusunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Arda, dört kilit pas atarak ve paslarında yüzde 90 isabet yakalayarak takımına yön verdi. Ayrıca üç kez başarılı dripling yapan Arda, üç kez de takımına faul kazandırdı. Arda Güler, ister Real Madrid ister Türkiye Milli Takımı, hangi formayı giyerse giysin 2025/26 sezonunda belirleyici oyuncu olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi."

REAL MADRID: "ARDA GÜLER, TÜRKİYE'NİN GALİBİYETİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Real Madrid'in resmî İnternet sitesinde ise Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan deplasmanda farklı bir galibiyete taşıdı. Orta saha oyuncusu maçta olağanüstü bir performans sergiledi. 11. dakikada ilk golü attı, ancak iki dakika sonra Kirilov skoru 1-1'e getirdi. Devre arasından sonra Türkiye, Bulgaristan'ın kendi kalesine attığı golle tekrar öne geçti. Kenan Yıldız, Arda Güler'in asistiyle farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in skoru 5-1 yapan golünde asist yine Arda'dan gelirken, İrfan Can Kahveci'nin golüyle maç sona erdi."

TUTTOSPORT: "MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ, KENAN YILDIZ'IN HARİKA PERFORMANSIYLA BULGARİSTAN'I SAHADAN SİLDİ!"

Türkiye, Bulgaristan deplasmanında 6 gol atarken ikisi Kenan Yıldız'dan geldi. Juventus'un on numarası, beş dakika içinde attığı iki golle, takımının ikinci sıraya yükselmesini sağladı.