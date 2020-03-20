AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:13,
Avrupa Badminton Şampiyonası ertelendi
21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Badminton Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın iptal edildiği belirtildi. Şampiyonanın, 2020 yılının son olimpiyat oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olduğu aktarıldı.
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