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Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Avrupa Badminton Şampiyonası ertelendi

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Avrupa Badminton Şampiyonası ertelendi
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21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Badminton Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın iptal edildiği belirtildi. Şampiyonanın, 2020 yılının son olimpiyat oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olduğu aktarıldı.

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