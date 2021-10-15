Avrupa Atletizm Birliği'nde Dobromir Karamarinov başkan seçildi

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Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, Avrupa Atletizm Birliğinde geçen yıl hayatını kaybeden Norveçli spor adamı Svein-Arne Hansen'in yerine 2023 yılındaki yeni kongreye kadar başkanı belirleyecek olan olağanüstü genel kurul, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi.



Başkanlık seçiminde 49 oyun 42'sini alan Bulgar yönetici Karamarinov, 1,5 yıldır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine seçildi. 58 yaşındaki Karamarinov, 2011'den beri Balkan Federasyonlar Birliğinin de başkanlığını yürütüyor.



Kongrede vefat nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyelikleri için de seçim yapıldı. TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın da yer aldığı yönetim kurulu, 2023'teki yeni seçime kadar görevini sürdürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Bölgemizden yakinen çalıştığımız bir ismin EA Başkanı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dobromir, Türkiye'yi çok yakından bilen bir dostumuz. EA için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.