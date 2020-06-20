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Haber Giriş: 20.06.2020 - 20:31,Son Güncelleme:

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen hayatını kaybetti

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Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen hayatını kaybetti
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Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Svein-Arne Hansen, 74 yaşında hayatını kaybetti.

EA'dan yapılan açıklamada, felç geçirdiği mart ayından bu yana tedavi gören Hansen'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hansen'in vefatından dolayı üzgün olduklarını belirten EA Geçici Başkanı Dobromir Karamarinov, "O büyük bir liderdi ve sporumuz için vizyoner bir kişiliğe sahipti. İyi bir adamı kaybettik." ifadelerini kullandı.

2015 yılında EA'nın başkanlığını üstlenen Hansen, geçen yıl düzenlenen seçimde bu göreve ikinci kez seçilmişti.

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