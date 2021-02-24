Avni Yıldırım Canelo maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boks tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Canelo, Milli Boksörümüz Avni Yıldırım ile karşılaşacak. WBA ve WBC dünya süper orta sıklet kemerlerini kazanmak için mücadele edecek olan Avni Yıldırım, bir ilke imza atacak. Türk Boks tarihinde ilk kez bir boksör WBC - WBA'de maça çıkacak. Peki, Avni Yıldırım Canelo maçı ne zaman hangi kanalda?

AVNİ YILDIRIM CANELO MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Canelo - Yıldırım maçı 28 Şubat’ta S Sport Plus kanalından canlı izlenecek. 28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat'ta ABD'de Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile yapacağı müsabakayı kazanarak altın kemeri Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi.

CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Avni Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner ve S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar katıldı.