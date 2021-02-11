Avni Yıldırım Canelo maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Altın kemer için ilk adımı atan Avni Yıldırım, uluslararası boks mücadelesi olan WBC - WBA maçına çıkacak ilk Türk Boksör olacak. Peki, tarihe geçecek bir boks mücadelesi olacak olan Avni Yıldırım Canelo maçı ne zaman hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

AVNİ YILDIRIM CANELO MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Canelo - Yıldırım maçı 28 Şubat’ta S Sport Plus kanalından canlı izlenecek.

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat'ta ABD'de Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile yapacağı müsabakayı kazanarak altın kemeri Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi.

CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Avni Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner ve S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar katıldı.