Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tarihi boks maçının yayın bilgileri

Türk boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez’e meydan okuyor. Florida Eyaleti’ndeki Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda, 28 Şubat Pazar gecesi sabaha karşı gerçekleşecek mücadele Türk boks tarihi adına da büyük önem taşıyor.

TARTIYA ÇIKTILAR



Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez yarın Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekleri müsabaka öncesi tartıldı.

SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde 23 maça çıkarken 12’si nakavt olmakla birlikte 21 kez ringde galip olan taraftı. Avni Yıldırım ve Canelo’nun bir dönem egzersiz arkadaşı olması da mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor. Rakibi şampiyon Alvarez ise bu zamana kadar sadece 1 kez kaybetti.









AVNİ YILDIRIM'IN MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boks gecesi 27 Şubat Cumartesi’yi 28 Şubat Pazar’a bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00’te start alacak. Ancak Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez’i karşı karşıya getirecek ana maçın pazar sabahı TSİ 06.00’da başlayacağı öğrenildi. Dev karşılaşma S Sport Plus ve DAZN üzerinden canlı yayınlanacak.



18 BİN KİŞİ İZLEYECEK

Mücadele tüm dünyada 200 ülke televizyonlarında canlı olarak ekranlara gelecek. 80 bin seyirci Hard Rock Stadı’nda yapılacak karşılaşmaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 bin bokssever alınacak. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi olan 30 yaşındaki Canelo’nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi.

CANELO KAZANIRSA 35 MİLYON DOLAR, YILDIRIM İSE 1 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Dev stadyumdaki maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin doları (57 bin lira) gözden çıkarttı. 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan Canelo, Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer aldı. 28 Şubat’taki maçtan Canelo 35 milyon dolar, Yıldırım ise 1 milyon doların üzerine para kazanacak.

AVNİ YILDIRIM'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA



Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner, maç öncesinde CNN TÜRK'e konuştu. Menajer Ahmet Öner, Yıldırım'ı 2 yıldır bu an için hazırladığını söyleyerek, "İki senelik sürecin sonunda en büyük zirveye taşıyabildim Avni'yi. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Avni de bu fırsatı hak ediyor. Hak ettiğini de göreceğiz." şeklinde konuştu. Avni Yıldırım da, "Hazırlığımızı yaptık. Bu büyük arenada elinden gelen en iyi performansı ringe koyup inşallah halkımızı, milletimizi gururlandırmak istiyorum." dedi.