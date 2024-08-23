Avdullah Avcı: 'Zaman değil, destek istiyorum'

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UEFA Konferans Ligi'nde St Gallen ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu.

70 DAKİKADAN MUTLUYUM

İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta.

DESTEK İSTİYORUM

Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Ozan - Edin bağlantısında çok olumsuz bir şey görmedim ama tekrar bakacağım. Dışarıdan bakınca zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Mendy de uzun zamandır stoper oynuyordu, bugün 83 dakika iyi bir 8 numara oynadı. Mendy'nin değişikliği performans değişikliği değildi, ayağında hafif bir tutması vardı. Yeni bir takım oluyoruz, bu tekrarları yaptıkça ve 1-2 eksiğimiz geldiğinde çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum.

BÜYÜK ADIMLAR ATACAK

Bu oyun, PlayStation'da bile çabuk gelişen bir oyun değil. Trabzonspor, taraftarı ile birleştiği zaman güçlü. Bu takım iyi bir takım, yine söylüyorum. Kazanamadığımız için mutsuzuz, kazanmak için her şeyi yaptı Trabzonspor. Destek istiyorum, bu büyük marka yarışacaktır. Sağduyulu taraftarımızın bize vereceği desteğe ihtiyacımız var. Lütfen sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok. Ülkenin en büyük markalarından biri Trabzonspor'dur. Trabzonspor, tarihinde de İstanbul'dan şampiyonlukları aldığında da karakteri ile almıştır, ekonomisiyle değil. Bu takım yakında çok büyük adımlar atacak, bunu göreceksiniz.