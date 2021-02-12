Avcı'nın yarı ücretine 'evet' dedi, gözler yeni sözleşmede! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta son dönemde en az kazanan teknik direktör olan Yalçın, "Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor." sözleriyle yönetime göndermede bulundu. Bu sözlerin ardından siyah beyazlı taraftarlar yönetimi harekete geçmeye davet etti.

Sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar bu sezon oynattığı futbol, futbolcularından aldığı verimle öne çıkan hocalarıyla sözleşme uzatılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

O SÖZLER YALÇIN'I RAHATSIZ ETTİ

Yeni sözleşme haberleri hakkında bir açıklama yapan Sergen Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" şeklinde konuştu.

'TARAFTAR İSTEDİĞİ SÜRECE BURADA OLURUZ'

Sergen Yalçın sözlerini, "Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz" ifadeleriyle tamamladı.

AVCI'NIN YARI ÜCRETİNE 'EVET' DEMİŞTİ: 6 MİLYON TL

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan eski teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılarla yıllık 12 milyon liraya anlaşırken Sergen Yalçın çok daha uygun bir bedele 'evet' demişti. Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 Milyon TL'ye çalışıyor.

Yalçın'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

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