MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvcı'nın yarı ücretine 'evet' dedi, gözler yeni sözleşmede! Sergen Yalçın...
GeriFutbol Avcı'nın yarı ücretine 'evet' dedi, gözler yeni sözleşmede! Sergen Yalçın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Avcı'nın yarı ücretine 'evet' dedi, gözler yeni sözleşmede! Sergen Yalçın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor maçı sonrasında yöneltilen soruya cevabı camianın bir numaralı gündem maddesi oldu. Yönetime göndermede bulunan Sergen Yalçın'ın "'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor." sözleri sonrası gözler siyah beyazlı yönetimin hamlesine çevrildi. Siyah beyazlı taraftarlar da Sergen Yalçın'la bir an evvel sözleşme uzatılması fikrinde...

Beşiktaş'ta son dönemde en az kazanan teknik direktör olan Yalçın, "Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor." sözleriyle yönetime göndermede bulundu. Bu sözlerin ardından siyah beyazlı taraftarlar yönetimi harekete geçmeye davet etti.

Sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar bu sezon oynattığı futbol, futbolcularından aldığı verimle öne çıkan hocalarıyla sözleşme uzatılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

O SÖZLER YALÇIN'I RAHATSIZ ETTİ

Yeni sözleşme haberleri hakkında bir açıklama yapan Sergen Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" şeklinde konuştu.

Beşiktaşta Konya dönüşü eleştiri
Beşiktaş'ta Konya dönüşü eleştiri!

'TARAFTAR İSTEDİĞİ SÜRECE BURADA OLURUZ'

Sergen Yalçın sözlerini, "Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz" ifadeleriyle tamamladı.

AVCI'NIN YARI ÜCRETİNE 'EVET' DEMİŞTİ: 6 MİLYON TL

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan eski teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılarla yıllık 12 milyon liraya anlaşırken Sergen Yalçın çok daha uygun bir bedele 'evet' demişti. Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 Milyon TL'ye çalışıyor.

Avcının yarı ücretine evet dedi, gözler yeni sözleşmede Sergen Yalçın...

Yalçın'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

 

Avcının yarı ücretine evet dedi, gözler yeni sözleşmede Sergen Yalçın...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle