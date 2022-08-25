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Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım

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#Austria Wien#Fenerbahçe#Schmid
Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 22:48

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda eden Austria Wien’de teknik direktör Manfred Schmid, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

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Austria Wien’de teknik direktör Manfred Schmid, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ettiğini dile getiren Schmid, "Oyuna çok güzel başladık. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik, sonra moraller düştü. Çok hak edilmiş bir galibiyetti Fenerbahçe adına. Güzel bir performans gösterdiler. İlk 60 dakika çok güzel kafa tuttuk. Ama sonrasında tamamen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp UEFA Avrupa Konferans Liginin kura çekimlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım. Hem kişisel olarak oyuncuları, genel takım kadrosu olarak zirvedeler. Kendimizi onlarla ölçebileceğimizi düşünmüyorduk. Ama gelişmemize çok yardım ettiler. Bu 2 maçlık tecrübe ilerleyen maçlar adına büyük bir deneyim oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır. Çok sistematik bir oyunları var, ritimleri tutuyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin çok büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum. Bizim takım olarak daha verimli olmamız gerekiyor. Son 30 dakikamızdan memnun değiliz, tamamen Fenerbahçe domine etti oyunu" dedi.

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#Austria Wien#Fenerbahçe#Schmid

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