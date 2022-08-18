Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Austria Wien Fenerbahçe karşılaşması heyecanı yaşanacak. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşamıştı. Heyecan dolu karşılaşma bu akşam TSİ 22.00’da başlayacak ve D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Austria Wien maçının taraftar buluşma noktasını paylaştı Haberi görüntüle

FENERBAHÇE'NİN AUSTRİA WİEN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda deplasmanda Austra Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Bruma ve cezalı Emre Mor yer almadı. Yeni transfer Alioski ile sakatlıkları geçen Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Osayi-Samuel, Szalai, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Ferdi, Novak, Alioski, Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Arda, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-Lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında mağlup olmadığı takımlar arasında temsilcileriyle en fazla karşılaştığı ülke Avusturya. Sarı-lacivertliler, Avusturya takımlarıyla eşleştiği iki ön eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı. Türk takımlarına rakip olduğu üç Avrupa kupası maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alan Austria Wien, iç sahadaki tek karşılaşmada Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi ön elemerinde çıktığı son altı eşleşmenin beşinde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu süreçte sadece 2017/18'in play-off aşamasında Vardar'a elendi. Avrupa kupalarında çıktığı son iki ön eleme eşleşmesinde turnuvaya veda eden Austria Wien, daha önceki 18 ön eleme turunun 17'sinde yoluna devam etmişti. Avrupa kupalarında oynadığı son 13 deplasman maçının ikisini kazanan Fenerbahçe, aldığı galibiyetlerde toplam sekiz gol atarken diğer 11 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşadı.

Evinde oynadığı son 10 Avrupa kupası maçını kazanamayan Austria Wien, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Avrupa kupaları tarihinde hiçbir Avusturya takımı iç sahada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Bu sezon görev yaptığı beş resmi maçta beş gol atan Austria Wien orta sahası Manfred Fischer, 2021/22'nin tamamında çıktığı 35 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakalamak istiyor. İlk 11 çıktığı son altı resmi maçta altı gol atan Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun, bu süreçte oyuna sonradan dahil olduğu beş karşılaşmaya da 2022/23'te çıktı ve bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Jorge Jesus, Christoph Daum'dan bu yana aynı Avrupa kupası sezonunda üst üste iki ön eleme turu geçmeyi başaran ilk Fenerbahçe teknik direktörü olmak istiyor.