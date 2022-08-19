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Austria Wien, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi

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#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Austria Wien
Austria Wien, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındırdan özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 16:57

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda dün akşam karşı karşıya geldiği Austria Wien, maç sırasında yaşanan tribün olayları ve Altay Bayındır'a isabet eden yabancı cisim sebebiyle bir özür açıklaması yaptı.

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Austria Wien - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a tribünden atılan davul tokmağı isabet etmişti. Maçın farklı bölümlerinde tribünde çeşitli olayların da yaşandığı gözlemlenmişti.

Austria Wien, maçta yaşanan olaylar ve Altay Bayındır'a isabet eden cisim sebebiyle resmi internet sitesinden bir özür açıklaması yayınladı.

Austria Wien'den yapılan açıklama şu şekilde:

Viola Park'ta Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız play-off maçında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle tüm stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz.

Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar şu anda dahili olarak ve ilgili tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir.

Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilemez bir hatalı davranıştır.

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Austria Wien, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındırdan özür diledi

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#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Austria Wien

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