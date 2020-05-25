Aurelio kimdir? Mehmet Aurelio nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Aurelio, 15 Aralık 1977 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

utbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.

Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor’a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe’de oynadı. Fenerbahçe’de 219 kez görev yapan millî futbolcu, toplam 20 gol attı.

2008 yılında Real Betis takımına giden Aurélio, İspanya’da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti.

2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Mehmet Aurélio, 1 Mart 2013 tarihinde eski kulübü Olaria ile sözleşme imzalamıştır.

Aurélio, 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor teknik direktörü olup, bedel ödemeden 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Kayseri Erciyesspor formasıyla 45 maça çıkmış ve sözleşmesi 19 Haziran 2014 tarihinde feshedilmiştir.

Aurélio, 28 Haziran 2014 tarihinde Bilecikspor ile 3,5 yıllık anlaşma imzalamış, teknik direktörlüğe dönmüştür.

8 Nisan 2016 tarihinde Göztepe'nin teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir