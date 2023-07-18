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Aurélien Chedjou'dan Jean Onana değerlendirmesi: Atiba Hutchinson’ın daha genç versiyonu

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#Transfer#Onana#Beşiktaş
Aurélien Chedjoudan Jean Onana değerlendirmesi: Atiba Hutchinson’ın daha genç versiyonu
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 19:28

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lens’in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana ile imza aşamasına geldi. Türkiye'de Galatasaray ve Başakşehir formaları da giyen Kamerunlu oyuncu Aurélien Chedjou, vatandaşı Jean Onana'yı Spor Arena için değerlendirdi.

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Orta saha transferini tamamlamak için girişimlerine devam eden Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'in Kamerunlu oyuncusu Jean Onana ile anlaşma sağladı.

Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor'da forma giyen Kamerunlu oyuncu Aurélien Chedjou, Jean Onana hakkında konuştu.

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"BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLACAK"

Jean Onana'nın stilini Atiba Hutchinson'a benzeten Aurélien Chedjou, “Jean Onana, gerçek bir savaşçı. Genç ve çok koşan bir isim. Forvet oyuncularını paslarıyla besliyor. Atiba Hutchinson tarzında ama ondan daha ofansif ve saldırgan bir oyuncu. Aynı zamanda defans hattının önünde rahatlıkla oynayabiliyor. Takıma birçok yönden faydası oluyor. Beşiktaş için çok iyi bir TRANSFER olacak. Birkaç ay içinde baskıyı atlattığı zaman takım için önemli bir oyuncu haline gelecektir. Jean Onana, Atiba Hutchinson’ın daha genç versiyonu gibi oynayacaktır. Aynı zamanda gol atıp skora etki eden bir oyuncu. Kendisi büyük bir potansiyele sahip bir futbolcu.” sözleriyle Beşiktaş için iyi bir transfer olacağını kaydetti.

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Kamerunlu oyuncu geçen sezon Lens forması ile 23 maça çıktı. Onana, 7 kez de Kamerun milli takımında görev yaptı.

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#Transfer#Onana#Beşiktaş