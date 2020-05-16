Wolfsburg ile oynadığı son dört Bundesliga maçını kazanamayan Augsburg, en üst lig seviyesinde rakibine karşı daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı.

Augsburg ile Wolfsburg arasında Mayıs 2019'da oynanan Bundesliga karşılaşması, Augsburg tarihinin en farklı mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Augsburg, Bundesliga'nın ikinci yarısında oynanan karşılaşmaların ikinci 45 dakikalarında 18 gol yedi. Wolfsburg ise tüm sezon boyunca aynı zaman aralığında kalesinde 17 gol gördü.

Bu sezon skor avantajını yakaladığı Bundesliga karşılaşmalarında Wolfsburg'dan daha az puan kaybeden tek takım Leipzig. Augsburg ise Werder Bremen'in ardından skor üstünlüğüne sahipken en fazla puan kaybeden ekip konumunda.

Augsburg, Bundesliga sezonunun ikinci yarısında Werder Bremen ve Paderborn ile birlikte en az puan toplayan üç takımdan biri konumunda. Bundesliga'da sezonun ikinci yarsında duran toplardan gol yemeyen iki takımdan biri Augsburg.

Bundesliga'da çıktığı son üç maçı kaybeden Augsburg, daha uzun bir seriyi en son Kasım-Aralık 2018 arasında yaşamıştı. Son altı Bundesliga maçında mağlup olmayan Wolfsburg, Bayern'in ardından devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Wolfsburg, 2018/19'un ardından 25. haftalar itibarıyla deplasmanda en fazla puan topladığı Bundesliga sezonunu oynuyor.

Augsburg Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hoffenheim Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak.

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