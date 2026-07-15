Aubameyang, Çorumspor'a gelecek mi? Belli oldu!

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündemine ilişkin geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Çorum FK'nın, Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

Hatta Marsilya forması giyen yıldız oyuncunun, İstanbul'da kulübün yöneticileriyle bir araya geldiği ve yapılan görüşmede maaş konusunda prensip anlaşması sağlandığı iddiaları gündemi hayali meşgul etmişti.

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Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel "Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu bir çok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız." demişti.

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AUBA'DAN, ÇORUM'A KÖTÜ HABER!

Yaşananlar sonrası Fransız basını bombayı patlattı. L'Equipe'e göre Aubameyang, Çorum FK'nın yıllık 3,5 milyon euro maaş içeren 2 senelik sözleşme teklifini reddetti.

L'Equipe'in haberinde, La Liga’ya yükselen Deportivo La Coruna’nın, Aubameyang için Marsilya ile yaklaşık 1,5 milyon avro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

İspanya'da oynamayı tercih eden Aubameyang'ın kısa süre içinde Deportivo'ya resmi imzayı atması beklendiği de aktarıldı.