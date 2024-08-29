ATV YAYIN AKIŞI VE CANLI İZLE || Trabzonspor-St. Gallen UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı izle

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 17:37
Trabzonspor St. Gallen maçı Konferans Ligi maçı canlı yayını ATV ekranlarından canlı ve naklen yayınlanıyor. 29 Ağustos Perşembe Trabzonspor-St. Gallen maçı ile sporseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz bordo mavili ekip, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında bu akşam İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak. Maça kısa süre kala sporseverler ATV Konferans Ligi maçı canlı yayın izleme ekranına yoğunlaştı. Peki Trabzonspor-St. Gallen UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? ATV yayın akışı bugün neler var? 29 Ağustos ATV canlı yayın (Trabzonspor-St. Gallen maçı canlı ve şifresiz izle)