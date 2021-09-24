Attila Szalai'nin hocasından Atletico Madrid ve Napoli açıklaması

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La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid ve İtalyan temsilcisi Napoli, başarılı savunma oyuncusunu gündemine aldı.

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca Euro vermeye hazır olduğunu belirten Marco Rossi, "Attila Szalai, Napoli'ye mi gidiyor? Milli takıma geldiğinde böyle şeyleri unutmasını söylemiştim (Gülerek). Gelişmesi için birçok fırsat var, geleceğiyle ilgili ilginç şeyler olabilir. Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca Euro vermeye hazır olduğunu okudum. Napoli'ye gitmeye de karar verirse, iyi işler yapacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.