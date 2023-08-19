Attila Szalai'nin Bundesliga kariyeri talihsiz başladı

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Fenerbahçe'den ayrılarak Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Almanya kariyerine talihsiz bir şekilde başladı.

Bundesliga'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Freiburg'u konuk eden Hoffenheim'da Attila Szalai ilk 11'de yer aldı.

Müsabakanın 39. dakikasında, sol kanattan Hoffenheim ceza sahasına yapılan ortaya ayak koyan Attila Szalai ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Macar savunmacının kendi ağlarına gönderdiği topla konuk Freiburg 1-0 öne geçti.

Attila Szalai'nin yerine müsabakanın ikinci yarısında Kevin Vogt girdi.

Karşılaşmada Hoffenheim'ın tek golünü 50. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak kaydederken karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla Freiburg oldu.

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Szalai, geçtiğimiz temmuz ayında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.