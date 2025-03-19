Attila Szalai'den Arda Güler sözleri: 'Oynamadığı için mutluyum!'

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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı'nda Atilla Szalai, maç öncesi konuştu.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Milli takıma geri dönmesi ile ilgili Szalai, "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini dile getiren Szalai, "Burada harika yıllar geçirdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada olmak her zaman güzel. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız." dedi.,

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"YARIN ARDA OYNAMAYACAĞI İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe'de forma giydiği Arda Güler hakkında gelen soruya Atilla Szalai, Attila Szalai: "Arda Güler'i çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Ondan sonra milli takımda harika oynadı ve Real Madrid'in oyuncusu oldu. Onunla hepimiz gurur duyabiliriz. Yarın oynamayacağı için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nda, Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı Macaristan karşılaşmasında forma giyemeyecek.