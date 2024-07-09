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Attila Szalai Trabzonspor’a geldi mi? Attila Szalai transferinde son durum!

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Attila Szalai Trabzonspor’a geldi mi Attila Szalai transferinde son durum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 17:37

Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor’un eski Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgilendiği iddia edildi. Bordo mavili yöneticilerin Hoffenheim forması giyen Macar stoper ile ilgilendiği ve kulüple resmi temasa geçtiği öne sürüldü. Peki, Attila Szalai Trabzonspor’a mı geliyor? İşte son durum...

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Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.  Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un Hoffenheim forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği öne sürüldü. Peki, Trabzonspor Attila Szalai ile anlaştı mı?

ATTİLA SZALAİ TRABZONSPOR’A MI GELİYOR?

Trabzonspor, eski Fenerbahçeli Atilla Szalai ile ilgileniyor. Bordo mavili yöneticilerin Alman kulübüyle temasa geçtiği ve Haziran 2027’ye kadar devam eden bir sözleşmesi bulunan eski F.Bahçeli için fiyat sorduğu belirtildi. Hoffenheim Szalai’yi Fenerbahçe’den 12.3 milyon Euro’ya almıştı. Geçtiğimiz sezon 8 resmi maçta forma giyen Szalai, EURO 2024'te de 2 maçta süre almıştı.

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