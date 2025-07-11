×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Attila Szalai#Süper Lig
Attila Szalai, Süper Lige geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 17:17

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hoffenheim forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Transferin hızlı takımı Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Attila Szalai, Süper Lige geri döndü

Ocak 2021-Temmuz2023 tarihleri arasında Fenerbahçe forması giyen Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktıktan sonra yaklaşık 12.5 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu.

Haberin Devamı

Szalai geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika ekibi Standard Liège'de oynamıştı.

Gözden KaçmasınSüper Ligde biten transferler (2025-2026 sezonu)Süper Lig'de biten transferler (2025-2026 sezonu)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Attila Szalai#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!