Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü!

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Transferin hızlı takımı Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Ocak 2021-Temmuz2023 tarihleri arasında Fenerbahçe forması giyen Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktıktan sonra yaklaşık 12.5 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu.

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Szalai geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika ekibi Standard Liège'de oynamıştı.