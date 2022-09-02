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Attila Szalai Rusya'yı reddetti, Fenerbahçe'de kaldı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Szalai
Attila Szalai Rusyayı reddetti, Fenerbahçede kaldı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Bonservis için 17 milyon Euro’ya kadar çıkan Rus kulübü, sarı lacivertlilerin ardından Macar stoperi de ikna edemedi. Savunmanın en önemli oyuncusu olan Szalai’nin kalması Jesus’u sevindirdi.

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Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae’nin boşluğunu henüz dolduramayan Fenerbahçe’de, savunmanın diğer önemli ismi Attila Szalai’nin durumu dün netleşti.

Rusya’nın Zenit takımından teklif alan Macar futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti. Zenit bonservis için 17 milyon Euro’ya kadar çıkarken, Fenerbahçe öneriyi reddetmiş ancak son karar yine de futbolcuya bırakılmıştı.

2.2 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Teklifi değerlendiren Szalai, dün sarı lacivertli yöneticilerle görüşerek, Zenit’e gitmeyi düşünmediğini ve bu sezon da takımda kalacağını bildirdi.

Szalai’nin kalması bu oyuncuya büyük güven duyan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u sevindirdi. Ocak 2021’de 2 milyon 200 bin Euro’ya Apollon Limassol’dan alınan Attila Szalai, sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 10 maçta da forma giyerken, 1 gol attı.

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UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ İÇİN SON GÜN

Avrupa'nın 5 büyük ligi La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da yaz transfer dönemi dün sona ererken, Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Fenerbahçe’nin son kadrosunu bu gece saat 24.00’e kadar UEFA’ya bildirmesi gerekiyor. Yeni golcü transferi bugüne yetişmezse UEFA kadrosunda yer alamayacak. Bu kapsamda, takımdan ayrılacak son isimlerin de bugün belirlenmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç’un transfer çalışmaları için dün İngiltere’ye gittiği öğrenilirken, yabancı santrforun netleşmesinin ardından yerli oyunculara ilişkin çalışmalar yapılacağı belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Szalai

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