Attila Szalai: "Kornerden önce bana gol atacağımı söyledi"

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Fenerbahçeli oyuncular Miha Zajc, Samet Akaydin ve Attila Szalai, Karagümrük galibiyetini yorumladı.

Attığı harika golü yorumlayan Miha Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Karagümrük 1 şut çekti, gol oldu. İkinci yarı çok daha iyiydik. Bu galibiyeti hak ettik. Önemli bir 3 puanı aldık. Kariyerimin ilk üç golü arasına girer bu attığım gol. Önemli bir goldü. Ama daha önemlisi kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz. Attila Szalai de güzel bir gol attı. Maçtan önce bu golü atacağını söyledim. Sürpriz olmadı." diye konuştu.

Pozisyon vermeden gol yediklerine dikkat çeken Samet Akaydın, "Zor bir maçtı, kazanmalıydık. Pozisyon vermeden gol yedik. Soyunma odasında bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İki kulvarda da devam ediyoruz. Hem ligde hem kupada sonuna kadar gideceğiz. Kaybettiğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Pes etmeden devam edeceğiz." dedi.

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Takım arkadaşı Zajc'in kendisine gol atacağını söylediğini kaydeden Attila Szalai, "Zajc kornerden önce bana gol atacağımı söylemişti. Haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandık. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.