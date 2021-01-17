Attila Szalai, hem bugüne hem geleceğe yatırım

Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai hem defansı toparlama hem de Macaristan Milli Takımı forması giyeceği Avrupa Şampiyonası’nda sivrilip vitrine çıkma hedefiyle geldi.

Genç futbolcu, dün İstanbul’a geldi ve önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek. ‘Geleceğe yatırım’ amacıyla alınan 22 yaşındaki oyuncunun gelişiyle sarı lacivertli takımın savunma kurgusunun nasıl oluşacağı merak konusu oldu.

Kadrodaki oyuncu profiline bakıldığında tandemde Szalai’nin yanında Serdar Aziz, Tisserand ve Lemos’tan biri oynayacak.

FENERBAHÇE VE EURO 2020’DE PARLAYACAK

Fenerbahçe Yönetimi, bonservis ve yetiştirme bedeli olarak toplam 2 milyon Euro ödeyeceği Szalai’nin hem sarı lacivertli ekipte hem de bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası’nda göstereceği performansla uluslararası bir yıldıza dönüşmesini bekliyor.

OSAYI iKi KANATTA DA OYNAYABiLiYOR

Queens Park Rangers’tan alınan ve gelecek sezon takıma katılacak olan Bright Samuel-Osayi’ye tıpkı Szalai gibi ‘geleceğe yatırım’ gözüyle değerlendirilen ve kendisinden çok şeyler bekleniyor.

QPR ile Championship’te 21 maç oynadı ve 3 gol, 3 asist üretti. İki kanatta da oynayabilen Osayi için bonservis ödenmeyecek.