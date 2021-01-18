Attila Szalai, Fenerbahçe'nin ikinci Macar futbolcusu! Ali Koç dönemindeki...

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ikinci kez bir Macar futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Macar futbolcu transferini 1952 yılında Zobel'i renklerine bağlayarak yapmıştı.



- Ali Koç dönemindeki en genç stoper



Attila Szalai, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin en genç stoper transferi oldu.

Söz konusu süreçte kadrosuna daha önce 8 stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, en genç savunma takviyesini ise Szalai ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Szalai'den önce en genç savunma transferini alındığı dönemde 24 yaşında olan Mauricio Lemos ile yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemdeki en yaşlı stoper transferi ise 34 yaşındaki Adil Rami ile kayıtlara geçmişti.



- Szalai'nin 4. takımı Fenerbahçe



Attila Szalai, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 4. takımını seçti.

Rapid Wien II'de start verdiği kariyerinde daha sonra Mezokövesd Zsory formasını giyen 22 yaşındaki stoper, son olarak Apollon Limassol kadrosunda yer aldı.

Macaristan'ın çeşitli yaş gruplarında milli olan genç stoper, 16 yaş altında 1, 19 yaş altında 13, 21 yaş altında ise 18 kez görev yaptı.

Szalai, A milli formayı ise 8 maçta giymeyi başardı.

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