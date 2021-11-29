Attila Szalai, Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Son dakika... Valilik duyurdu Lodos nedeniyle İstanbulda yarın okullar tatilSon dakika... Valilik duyurdu! Lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil#Okul
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş uyarıCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı#Hava Durumu
Maçta ilk gol geldi Mesuttan büyük hata...Maçta ilk gol geldi! Mesut'tan büyük hata...#Süper Lig
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Attila Szalai, Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

#Fenerbahçe#Attila Szalia#Süper Lig
Attila Szalai, Fenerbahçede bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de Attila Szalai bir ilki yaşadı.

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilere transferinden sonra 11'in değişmez isimlerinden olan Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilk kez üst üste 3 maç yedek kaldı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Macar stopere 11'de yer vermezken savunma hattında Kim Min-Jae ve Serdar Aziz ikilisine görev verdi.

Vitor Pereira, Szalai'ye Galatasaray, Olympiakos maçlarının ardından Göztepe karşısında da ilk 11'de şans vermezken oyuncunun Premier Lig ekibi Chelsea transfer olacağı iddia ediliyor.

Szalai kararı hakkında maç öncesi açıklamada bulunanan Vitor Pereira, "Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Attila Szalia#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen