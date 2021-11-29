Attila Szalai, Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

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Sarı lacivertlilere transferinden sonra 11'in değişmez isimlerinden olan Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilk kez üst üste 3 maç yedek kaldı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Macar stopere 11'de yer vermezken savunma hattında Kim Min-Jae ve Serdar Aziz ikilisine görev verdi.

Vitor Pereira, Szalai'ye Galatasaray, Olympiakos maçlarının ardından Göztepe karşısında da ilk 11'de şans vermezken oyuncunun Premier Lig ekibi Chelsea transfer olacağı iddia ediliyor.

Szalai kararı hakkında maç öncesi açıklamada bulunanan Vitor Pereira, "Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm." dedi.