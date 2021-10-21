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Attila Szalai bombası! Fenerbahçe'den Avrupa devine...

#Fenerbahçe#Attila Szalai#Fenerbahçe Szalai
Attila Szalai bombası Fenerbahçeden Avrupa devine...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, şimdiden transferi en çok merak edilen isim konumunda. Yıldız futbolcunun dev taliplerine bir yenisi daha eklenirken son iddia İtalyanlardan geldi.

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Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Macar futbolcu devlerin transfer listesinde... Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çeken Attila Szalai, Avrupa devlerinin transfer radarında. Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'in, başarılı stoperi kadrolarına katmak istedikleri iddia edildi.

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 Calciomercato'da yer alan habere göre defansında Chiellini ve Bonucci gibi iki tecrübeli stoperi bulunan İtalyan devi Juventus, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre İtalyan ekibi Ocak ayında Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Başarılı stopere talip olan diğer Avrupa devleri ise Chelsea ve Atletico Madrid. İki kulüp de Macar futbolcuyu transfer etmek istiyorlar.

Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon euroya transfer edilen Szalai için Fenerbahçe'nin beklediği teklifin 20 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

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