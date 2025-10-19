Attığı gollerle maça damga vuran Sane'nin performansı Alman basınında yankı buldu! 'Kalitesini ortaya koydu'

Haberin Devamı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı iki golle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

Alman basını da Leroy Sane'nin 2 gollük performansını manşetlerine taşıdı.

SKY SPORT DE

"Son dönemde Münih Oktoberfest'te yaşadığı arbedeyle gündeme gelen ve milli takıma dönüş mücadelesi veren Sane için bu goller, Süper Lig'de sezonun iki ve üç numaralı golleri oldu. Sane, iki golünü atarak gol atma yeteneğini ortaya koydu."

SPORTSCHAU

Haberin Devamı

"Leroy Sane, Galatasaray formasıyla iki golünü atarak kalitesini ortaya koydu. Sane, Galatasaray adına fark yaratıyor."

N-TV

"Milli takıma çağrılmayan Leroy Sane, form arıyor. İstanbul'da Başakşehir'e karşı oynanan maçta forma giyen forvet, iki etkileyici performans sergiledi: Galatasaray formasıyla iki golünü attı.

MERKUR

"Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, Galatasaray'da unutulmaz bir akşam yaşadı. Galatasaray'a transfer olduktan sonra zorlu bir döneme girdi. Golcü oyuncu, artık kendini ön plana çıkarmayı başardı. Şimdi, düğüm nihayet çözülmüş olabilir: İki gol attı. Hücum oyuncusu sonunda Boğaz'a mı geldi? Türkiye'nin rekortmen şampiyonlarının Şampiyonlar Ligi serüveni birkaç gün içinde yeniden başlarken, önümüzdeki zorluklar bunu gösterecek."

WELTFUSSBALL

"Sane muhteşem bir çıkışa imza attı. Sane, Galatasaray formasıyla ilk iki golünü atarak golcülük yeteneğini ortaya koydu."

T-ONLINE

"Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde iki gol attı... Hücum oyuncusu, yaz aylarında FC Bayern Münih'ten İstanbul'a transfer olmuştu . Oldukça inişli çıkışlı bir başlangıcın ardından, attığı iki gol, milli takımdaki durumu hakkında da önemli bir sinyal olmalı. Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'yi Dünya Kupası elemelerinin son maçlarında oynatmamıştı."

ONETZ

Haberin Devamı

"Sane, Galatasaray'ı iki golle zafere taşıdı. Goller, milli takım kariyeri açısından da ona iyi gelecektir."