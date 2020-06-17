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GeriTenis ATP ve WTA turnuvaları ağustosta başlayacak
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Tenis
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:46,Son Güncelleme:

ATP ve WTA turnuvaları ağustosta başlayacak

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ATP ve WTA turnuvaları ağustosta başlayacak
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalara ağustosta devam etme kararı aldı.

ATP'den yapılan açıklamada, organizasyonlara 14 Ağustos'ta Washington Açık ile tekrar başlanacağı duyuruldu.

WTA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada ise 3 Ağustos'ta Palermo Açık ile tenise devam edeceği belirtildi

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