MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı 2-1 yendi
GeriTenis ATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı 2-1 yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
Haber Giriş: 18.11.2020 - 20:09 | Son Güncelleme:

ATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı 2-1 yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı 2-1 yendi
Abone Olgoogle-news

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman Alexander Zverev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-1 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman Alexander Zverev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Alman tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle