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Haber Giriş: 16.11.2020 - 19:19 | Son Güncelleme:

ATP Finalleri'nde Sırp Djokovic, Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 mağlup etti

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ATP Finalleri'nde Sırp Djokovic, Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 mağlup etti
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 8 numaralı ser ibaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

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